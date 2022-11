Kurai horoskopa zīmei šonedēļ spīdēs veiksme naudas lietās?

Daudz kas atkarīgs no spējas ātri reaģēt uz apstākļiem. Nesanāk plāns A... Lūdzu – Lauva jau var piedāvāt arī variantu B un pat C. Darba lietās var rasties ļoti oriģinālas, varētu pat teikt trakas idejas. Ceļā var gadīties pa kādam skauģim, taču tevi tas neuztrauc, jo neatkarīgi no ieņemamā amata, tu esi dzimis līderis, kurš virzās uz mērķi un iecerēto arī sasniedz. Privātajā dzīvē sirsnīgu emociju un mīlestības piepildīts laiks. Nedēļas nogalē ar prieku rūpēsies par saviem mīļajiem, arī saimniecības darbi ies no rokas. Brīvajiem cilvēkiem iespējama iepazīšanās.