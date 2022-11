"Getliņi Eko": Sadzīves atkritumus jau pēc pieciem līdz septiņiem gadiem poligonā noglabāt vairs nevarēs

Viņa skaidroja, ka pašlaik "Getliņi Eko" strādā bez traucējumiem, taču jautājums par to, kur nākotnē noglabāt atkritumus, kļūst arvien aktuālāks. Sadzīves atkritumus jau pēc pieciem līdz septiņiem gadiem poligonā noglabāt vairs nevarēs Pašlaik uzņēmuma teritorijā atkritumu apsaimniekošanai veltīti 80 hektāri.

Kā uzsvēra Avota, "Getliņi Eko" ir lielākais atkritumu apsaimniekošanas poligons Latvijā, kur tiek apsaimniekota puse no visiem valsts atkritumiem.

Skaidrojot potenciālos nākotnes scenārijus, Avota pauda, ka iedomāties iespējams vismaz trīs - palielināt "Getliņi" teritoriju, atkritumus dedzināt enerģijas ieguvei vai būvēt jaunu poligonu. Tomēr neviens no tiem nav īstenojams - "Getliņi" teritoriju nav iespējams palielināt, jo to nepieļauj tās tuvums Daugavai, privātīpašumiem un saimnieciskās darbības veicējiem novadā, atkritumu dedzināšana nav iespējama, jo tā nav paredzēta nevienā no reģionālās attīstības plāniem, vienlaikus jauna poligona būvniecība patlaban uzņēmumā vai nozarē netiek apspriesta, turklāt "Getliņi" veiktās aptaujas liecina, ka iedzīvotāji nevēlas dzīvot poligonu tuvumā.