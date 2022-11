Raidījums simulācijā modelē kodolsprādzienu Rīgas centrā un pēta, kā rīkoties iedzīvotājiem

Atombumba sprāgstot rada triecienvilni, karstumu un radioaktīvo starojumu. Jāuzsver, ka kodolsprādzienam ir viena būtiska atšķirība no, piemēram, atomelektrostacijas avārijas – ja pēc šādas avārijas, kamēr tā nav novērsta, starojums izplatās un izplatās, tad

Kodolieroču simulācijas kartē "Nukemap" redzams, ka, ja kodolraķete ar kodollādiņu 800 kilotonnas tiktu raidīta Vecrīgā, kopumā visā Latvijā bojā ietu 236 tūkstoši cilvēku, bet 248 tūkstoši tiktu ievainoti. Medicīnas fiziķe Agnese Katlapa uzver, ka kodolsprādziena gadījumā radiācijas intensitāte pēc tās pirmā viļņa strauji krītas, taču būtiskas ir pirmās 15 minūtes: vajadzētu samainīt esošās drēbes pret citām, iespējams, vēl arī pagūt nomazgāties pirms nav piesārņotas ūdenstilpnes un atcerēties par starojumu. "“Tad tas efektīvākais, kā sevi pasargāt – viens variants ir tikt līdz ēkas centram. Jo, ja mēs esam ēkas centrā, tad mēs esam maksimāli tālu no visām sienām, no griestiem, no grīdām, kur ir radioaktīvās vielas. Respektīvi, tas ir tas punkts, kurā mēs varam sasniegt maksimālo aizsardzību."