Spoku krēsli. Mēbele, kas sniegs nevainojamu izskatu

Savdabīgos krēslus dēvē par spoku krēsliem to izskata dēļ - atšķirībā no citām mēbelēm šie krēsli ir veidoti no izturīga caurspīdīga akrila un noteiktos rakursos spēj radīt ilūziju, it kā sēdētājs būtu apsēdies uz tukša gaisa. Šāda veida mēbeles ir ārkārtīgi populāras dizaineru vidū, jo tās teju pazudīs uz kopējā interjera fona un ir īpaši parocīgas, iekārtojot mazas telpas, proti, caurspīdīgi krēsli vizuāli radīs iespaidu, ka tie tur nemaz neatrodas un neaizņem vietu.