Atkritumu apsaimniekotāja "Piejūra" vadībai piemērots nosacīts cietumsods

Uzņēmuma valdes loceklis Ēriks Zaporožec, bijušais atkritumu poligona vadītājs Ingvars Lerhs un esošais poligona vadītājs Inārs Zaļums apsūdzēti par to, ka "Piejūra" no 2019.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.martam izvairījās no dabas resursu nodokļu nomaksas un pārkāpa atkritumu apsaimniekošanas noteikumus.