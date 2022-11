6 iemesli, kāpēc par seksu ir jārunā biežāk, brīvāk un tiešāk

Seksuālās izglītības trūkums, no iepriekšējām paaudzēm mantotā attieksme un neracionāls kauns ir daži no iemesliem, kāpēc atklāta saruna par seksu aizvien ir tabu. Taču seksualitātei ir izšķiroša nozīme tajā, kas mēs esam. Tā ne tikai ietekmē cilvēka fizisko un mentālo veselību, bet dzīves kvalitāti kopumā, un tās loma nemazinās, ja par to nerunā. Atklāta saruna dažādās situācijās un sabiedrībā kopumā joprojām ir vienīgais veids, kā veselīgu seksuālo dzīvi iegūt un uzlabot, bet “zelta” klusēšana nodara vairāk ļauna nekā laba.