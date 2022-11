Robežsardze meklē argumentus, lai arī turpmāk pati izmeklētu lietas pret kolēģiem

Un no jauna vairs nevirzīja, un to nav darījuši arī nākamie ministri. “Starp Valsts robežsardzes priekšnieku ģenerāli Pujātu un Iekšējās drošības biroja priekšnieku Mūrnieku veidojās tāds diametrāli pretējs viedoklis. IDB priekšnieks Mūrnieks nāca arī uz Iekšlietu ministriju un pateica, ka visi noziegumi attiecībā uz robežsardzi jāizmeklē Iekšējās drošības birojam, un ka šādu funkciju nenodrošinās robežsardze. Savukārt ģenerālis Pujāts pateica, ka ir jāsaglabā šāda funkcija robežsardzē iekšēji, jo viņam ir kriminālpārvalde. Jūs varat to pārbaudīt, tas neliedz IDB tāpat turpināt savu darbu un plus vēl noteiktos gadījumos KNAB veic savu izmeklēšanu. Un es piekritu tai loģikai,” tagad saka Ģirģens.