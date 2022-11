A, B, C, D... Kādi vitamīni jāuzņem drūmajā rudenī?

C vitamīns ir viens no organismam nepieciešamākajiem un efektīvākajiem vitamīniem imunitātes stiprināšanai. Tāpat C vitamīns palīdzēs cīņā pret ikdienas stresu, saaukstēšanos un pat ādas novecošanos. Kaut gan to viegli iespējams uzņemt uzturā, lietojot tādus citrusaugļus, dzērvenes, kivi, un dārzeņus, piemēram, brokoļus, puķkāpostus, skābētus kāpostus, rudens un ziemas periodā noderēs arī uztura bagātinātāji, kuros daudz koncentrētākā veidā organisms iegūst nepieciešamo C vitamīna devu. Sevišķi noderīga C vitamīna trieciendeva ir pie pirmajiem saaukstēšanās simptomiem.