Latvijā kopš vasaras demontēti vairāk nekā 120 Padomju režīmu slavinoši objekti

MK 2.novembra sēdē lēma piešķirt finansējumu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ne vairāk kā 123 019 eiro apmērā, lai NKMP un Latvijas okupācijas muzeja (LOM) biedrība varētu segt izdevumus, kas radušies saistībā ar okupācijas režīmu slavinošo objektu izvērtēšanu, dokumentēšanu un to fragmentu iekļaušanu LOM krājumā.

23.jūnijā stājās spēkā likums "Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas teritorijā." Saskaņā ar likumu publiskajā ārtelpā, publiskajā būvē vai publiskas personas iekštelpā aizliegts eksponēt pieminekļus, piemiņas zīmes, piemiņas plāksnes, piemiņas vietas, arhitektoniskus vai mākslinieciskus veidojumus un citus objektus, kas izvietoti Latvijas teritorijā kopš 1940.gada un atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem: slavina PSRS vai nacistiskās Vācijas okupācijas varu, ar to saistītu notikumu vai personu, slavina totalitārismu, vardarbību, militāru agresiju, karu un kara ideoloģiju, vai arī ietver padomju varas vai nacisma simbolus.