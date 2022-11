Cik miljonus eiro un cilvēkstundas zaudējam publiskajās autostāvvietās?

Steiga un neuzmanība ir galvenie iemesli, kāpēc ik gadu tūkstošiem autovadītāju nākas saskarties ar savu spēkratu bojājumiem, no kuriem viens no izplatītākajiem ir nelieli ceļu satiksmes negadījumi publiskās stāvvietās. Vai no tā ir iespējams izvairīties? Droši vien, ka ne no visiem, bet, palielinot stāvvietu izmērus, daļu no šiem negadījumiem būtu iespējams izskaust. Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) valdes loceklis Jānis Abāšins dalījās savos novērojumos par šo situāciju.