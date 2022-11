Simsone par pusaudžu audzināšanu: jāaug kopā ar bērniem, jāmācās un jāatzīst savas kļūdas!

līdz ar to ir grūti piemērot vienu recepti visām dzīves situācijām. Bet es gribētu domāt, ka drošas vides, māju sajūtas un sirsnīgu attiecību pamatā ir ciešs bērnu un vecāku kontakts. Tas nozīmē pavadīt daudz laika kopā, censties sarunāties un arī tad, ja kaut kas tiek noklusēts, nevis tikai pajautāt – kā tev gāja, bet mēģināt šo sarunu pašķetināt dziļāk.

Mūsu vecākajām meitām ir maza vecuma starpība, tāpēc viņām ir vērtīgi, ka svarīgajās sarunās piedalās ne tikai vecāki, bet arī māsa. Viņas viena otru uzklausa, viņām palīdz tas, ka māsa izskaidro savas sajūtas, viņas viena otru labāk saprot. Arī vecākiem ir savā starpā jāsarunājas par to, kā labāk risināt sarežģītas situācijas, kā viņi tādos brīžos jūtas un ko par to domā. Vienlaikus ir skaidrs, ka pusaudži sagaida no pieaugušajiem uzticēšanos.