Ašeradens: Līdz nedēļas beigām paredzēts izveidot valdības deklarācijas sākotnējo redakciju

Vaicāts par JV viedokli par "Apvienotā saraksta" (AS) piedāvāto otrā memoranda veidošanu par finansiālo ietvaru jeb finanšu pieejamību, Ašeradens skaidroja, ka atbildes par nākamajiem soļiem iezīmēsies, kad lielā mērā būs izveidota valdības deklarācija un koalīcijas līgums.

JV politiķis paredz, ka galvenais diskusiju smagums būs valdības deklarācijas veidošanā, vienojoties, kādus nākamās valdības mērķus izvirzīt un kā tos sasniegt. Reizē Ašeradens ir piesardzīgi optimistisks, jo darbs pie valdības deklarācijas ir sācies, līdz ar to arī situācija sarunās kļūs mierīgāka, jo katrs no topošās koalīcijas partneriem ieraudzīs savu lomu šajā procesā.

Komentējot AS priekšlikumus, JV politiķis norādīja, ka AS līdz šim tos pārrunājusi ar Valsts prezidentu Egilu Levitu, bet vēl ne ar JV. Ašeradens norādīja, ka piekrīt, ka vēl jādiskutē par AS priekšlikumu par, iespējams, vēl divu ministra vietnieku izveidošanu un otro memorandu.