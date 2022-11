Politologs: AS mērķis varētu būt līdzvērtīgu pozīciju ar JV iegūšana vai sarunu vedēja nomaiņa

Vērtējot AS rosinājumu partneriem parakstīt vēl vienu sadarbības memorandu, Skudra akcentēja, ka tam būtu radikāli jāatšķiras no jau parakstītā dokumenta, piebilstot, ka AS "kaut kādu iemeslu dēļ" parakstīja pirmo memorandu un patlaban trūkst pamatojuma jauna memoranda veidošanai.

Skudras ieskatā, daļa no politiskā spēka pārstāvjiem, starp kuriem, iespējams, ir Andris Kulbergs un Didzis Šmits, ir pieprasījuši AS bezpartejiskajam līderim Uldim Pīlēnam virzīt piedāvājumu par jauna sadarbības memoranda veidošanu. Politologs pieļāva, ka AS pārstāvjus neapmierina potenciālās koalīcijas partiju sarunu laikā iezīmētais budžets nozarēm un atbildības jomu sadalījums, jo partija vēlas valdībā iegūt līdzvērtīgas pozīcijas kā JV, neskatoties uz to, ka AS frakcija ir daudz mazāka par JV frakciju.