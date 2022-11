Topošās valdības deklarācijas projekta sadaļas plāno paspēt iesniegt šovakar

Viens no premjera Krišjāņa Kariņa pārstāvētās partiju apvienības "Jaunā vienotība" (JV) līderiem Arvils Ašeradens (JV) aģentūrai LETA pauda pārliecību, ka JV uzticētās deklarācijas projekta sadaļas līdz nodošanas termiņa beigām, svētdienas plkst.18, būs pabeigtas.

Arī viens no partiju apvienības "Apvienotais saraksts" (AS) līderiem, Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS) aģentūrai LETA teica, ka darbs visās deklarācijas projekta sadaļu darba grupās notiek intensīvi jau vairākas dienas. Lai arī patlaban vēl notiek viedokļu saskaņošana, ideju apmaiņa un komentāru sniegšana, Smiltēns pauda pārliecību, ka līdz dienas beigām deklarācijas projekta sadaļas tiks iesniegtas.