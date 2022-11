Kurām zvaigznēm laimēsies mīlas lietās šonedēļ?

Ļoti mundrs noskaņojums, būsi gatavs piedalīties un iesaistīties teju vai visur, kur tevi aicina. Darbā bārstīsi idejas un stiprināsi autoritāti. Lielisks laiks, lai rakstītu projektus un atrastu domubiedrus. Kādi noderīgi lietišķie kontakti var izveidoties saviesīgā pasākumā vai draugu ballītē. Tikai nedari kā balodis latviešu tautas pasakā, kurš teica: "Protu, protu!", un no ligzdas vīšanas čiks vien sanāca – ir vērts atsvaidzināt zināšanas un mācīties to, kas darbā būs nepieciešams. Nedēļas nogalē uzmanies no nelietderīgiem tēriņiem.