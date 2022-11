Katru decembra sestdienu norisināsies Siguldas Adventes tirgus un radošās darbnīcas

Siguldas Adventes tirgū būs gan vietējie Siguldas tirgotāji, kurus jau regulāri var satikt tirgū, gan viesi no citiem novadiem. Zināms, ka Siguldas tirgū ik nedēļas iespējams iegādāties svaigus dārzeņus, augļus, zivis, gaļu, medu un citus labumus. Papildus tam, tagad Siguldas Adventes tirgū būs ciemos, piemēram, viena no pirmajām amatalus (craft beer) darītavām “Labietis”, Siguldas tuvie kaimiņi no Krimuldas ar mājas vīniem “Cremon” un no Cēsīm viesosies “Veselības laboratorija” ar ogu uzlējumiem un destilātiem. Satiksiet dabīgās bārdas un ķermeņa kosmētikas ražotājus “Silmachy Remedies”, melnās keramikas autorus Ivanu Knutovu no Valmieras un Ingu Britiku no Siguldas. Savus mīļos Ziemassvētkos varēsiet iepriecināt ar rokām darinātām rotām no Mārītes Kopānes un Anitas Ruskules, kā arī lina izstrādājumiem, zeķēm, cimdiem, rotaļlietām un dažādiem citiem rokdarbu un mājas dekoriem no “Valenti V” un “Pērles un mežģīnes”. Piedāvāsim arī noderīgas dāvanas pašiem mazākajiem - zīdaiņu un bērnu apģērbus no “ALMA LTD” un “Tubedo”. Protams, būs medus un propolisa produktu tirgotāji no Siguldas novada “Pullēnu Drava” un viesi z/s “Galdiņi”.