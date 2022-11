Bijušajam IDB darbiniekam kukuļņēmējam spēkā stājies cietumsods

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa pērn 14.decembrī atzina Bezpalovu par vainīgu kukuļošanā, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, kā arī starpniecības kukuļošanā mēģinājumā, ja to izdarījusi valsts amatpersona.

Rīgas apgabaltiesas spriedumā lasāms, ka Bezpalovs no 2018.gada 18.decembra līdz 2019.gada 9.janvārim savā darba vietā piecas reizes, iesaistot vismaz divas valsts amatpersonas, vērsās pie cita darbinieka un gan piedāvāja iesaistīties kukuļošanā, gan sniedza noteiktu informāciju par prettiesiski veicamajām darbībām, lai nepamatoti uz nepatiesa iesnieguma pamata par it kā izdarītu krāpšanu uzsāktu pārbaudi pret noteiktu juridisku personu, lai iegūtu kukuli lielā apmērā, ko veido 2000 eiro un 15% no parāda summas 166 581 eiro, no kura Bezpalovs kā starpnieks 10 000 eiro ar uzrunātā darba kolēģa palīdzību nodotu augstai amatpersonai.