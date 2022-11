Ko Tu nezināji par Klik: mums paliek divi gadi!

“Būt vadošajai mediju grupai Latvijā ir liels gods un liela atbildība reizē. Kā arī lielā uzdrīkstēšanās iet progresīvo ceļu, attīstīties laikam līdzi un atļauties būt neatkarīgiem. No valsts, no Google, no Meta, no reklāmas. Strādāt savam lasītājam un baudīt viņa atbalstu. Paldies, Klik lasītāji, ka palīdzat mums attīstīties un turpināt būt neatkarīgiem.”

Ērika Staškeviča, RUS TVNET galvenā redaktore