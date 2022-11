Lai ir smuks pēc velna! Sejas ādas kopšanas soļi vīriešiem

“Salīdzinoši bieži stiprā dzimuma pārstāvjiem uzsveru, ka dermokosmētika netiek dalīta dzimumos, bet gan noteiktas problemātiskas zonas kopšanai. Nereti priekšstats rodas pretējs, jo produktus biežāk popularizē tieši daiļā dzimuma pārstāves. Arī iepakojuma veidam ir liels spēks – vīrieši priekšroku dod praktiskiem un ērti lietojamiem produktiem tūbiņās vai iepakojumos ar pumpīti. Krēmus bundžiņās izvēlas retāk. Neskatoties uz to, ka vīriešu āda noveco lēnāk, tai ir nepieciešamas rūpes. Ādai patiks produkti ar C vitamīnu, retinolu vai niancinamīdu. Sausas ādas gadījumā mitruma līmeni ādā atgriezīs hialuronskābe, glicerīns, nātrija laktāts vai UREA. Savukārt taukainu ādu mazinās salicilskābe, niacinamīds, zaļā tēja vai tējas koka eļļa,” iesaka Apotheka Beauty kosmētiķe Ieva Strautkalne.

1. Ādas attīrīšana. Ādu no rītiem ieteicams attīrīt no nakts laikā uzkrātajiem sviedriem un ādas atmirušajām daļiņām. Attīrīšanai ieteicams izmantot gelu vai attīrošās putas. Rozācijas gadījumā vai jutīgai ādai ieteicams izmantot attīrošo pieniņu. Ja āda nav izteikti taukaina, to var attīrīt ar micelāro ūdeni, to noskalojot. Micelāro ūdeni nevajadzētu atstāt uz sejas. Regulāras ādas attīrīšana un mitrināšana var palīdzēt arī pret ieaugušajiem matiņiem sejas ādā. Attīrot epidermu no atmirušajām ādas daļiņām, tiek attīrīti folikuli, atbrīvojot vietu matam augt pareizā virzienā.