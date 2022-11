Salaspilī no februāra varētu pieaugt maksa par ūdensapgādi un kanalizāciju

No 1.februāra Salaspilī ūdensapgādes tarifs varētu palielināties par 43% - no 0,91 eiro par kubikmetru līdz 1,30 eiro par kubikmetru. Kanalizācijas pakalpojuma tarifs no 1.februāra varētu palielināties par 28% - no 1,36 eiro par kubikmetru līdz 1,74 eiro pa kubikmetru.