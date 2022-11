Ziņojums: Kremlis rēķinās ar 100 000 mobilizēto cilvēku nāvi

Aptuveni 300 000 vīru, kas septembra beigās daļējās mobilizācijas ietvaros no Krievijas tika nosūtīti uz Ukrainu, diez vai ir bijuši gatavi kaujas misijai, par to vēsta vairāki avoti jau mēnešiem ilgi. Saskaņā ar ziņojumu, acīmredzot neviens nemaz negaida, ka viņi ilgi izdzīvos kaujās. "Kopumā plāns ir apmēram šāds: nopirkt laiku un stabilizēt fronti ar mobilizēto palīdzību. Un tad pavasarī sākt visu no jauna," tiešsaistes žurnālam "Important Stories" sacījis viens no diviem avotiem.