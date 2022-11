Izkrīt mati, nervozitāte, aizdusa. Veselības problēmas pēc Covid-19 izslimošanas

Pēc izslimošanas ar Covid-19 par aizdusu pat pēc minimālas fiziskās slodzes sūdzējies teju katrs ceturtais iedzīvotājs un ikvienā vecuma grupā, bet visbiežāk uz šo veselības problēmu norādījuši gados vecāki respondenti - virs 64 gadiem (37%). Lai gan kopumā par sirdsdarbības traucējumiem sūdzējušies mazāk iedzīvotāju - 14%, visvairāk uz to norādījuši arī iedzīvotāji vecuma grupā virs 64 gadiem (29%). Šo negatīvo simptomu īpatsvars gados vecāku cilvēku vidū ir likumsakarīgs, ņemot vērā, ka ar gadiem veselība pasliktinās - parādās dažādas saslimšanas, kas var ietekmēt gan slimības gaitu, gan arī smagāku seku esamību. Arī par miega traucējumiem visbiežāk sūdzējušies gados vecāki cilvēki - vecumā no 55 līdz 63 gadiem (30%) un vecumā no 64 līdz 75 gadiem (31%).

Lai gan veselības problēmas biežāk novērojuši iedzīvotāji vecumā virs 45 gadiem, atsevišķi simptomi salīdzinoši bieži novēroti arī gados jaunāku iedzīvotāju vidū. Pastiprinātu nogurumu pēc Covid-19 izslimošanas visbiežāk jutuši iedzīvotāji vecumā no 55 līdz 63 gadiem (66%), tomēr salīdzinoši bieži uz šo problēmu norādījuši arī iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 24 gadiem (41%). Lai gan galvassāpes un reiboņi visbiežāk pēc vīrusa izslimošanas bijuši iedzīvotājiem vecumā no 45 līdz 54 gadiem (29%), ar šīm veselības problēmām saskāries arī katrs ceturtais (24%) iedzīvotājs vecumā no 35 līdz 44 gadiem. Saskaņā ar pētījuma rezultātiem koncentrēšanās spēju pasliktināšanās visbiežāk novērota tieši aktīvā darbspējas vecumā, proti, vecumā no 35 līdz 44 gadiem (23%).