Latvijas laikmetīgās keramikas pop-up tirdziņš Āgenskalna tirgū

Vairāki dalībnieki ir no Rīgas, savukārt Sidrabceramics ikdienā mīt Vecumniekos, Arnis Preiss Skultes pagastā, K.porcelain un MelnZeme darbojas Valmieras pusē, CIPARNĪCA nāk no pašiem Talsiem, bet Jašas podi ieradīsies no Aizkalnes.