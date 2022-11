Aiz priekškara: Propagandisti krievu raķešu triecienos pa Ukrainu vaino ukraiņus

Pagājušajā nedēļā starptautiskā sabiedrība, izņemot, protams, Krieviju, arī pieminēja 90.gadskārtu, kopš Staļina izraisītā holodomora jeb bada Ukrainā, kas prasīja vairāku miljonu cilvēku nāvi. Starptautiskā prese, tostarp “The New York Times” veltīja plašas publikācijas šai melnajai piemiņas dienai, velkot nepārprotamas paralēles ar Krievijas pašreizējo rīcību. Ja padomju vara centās iznīcināt ukraiņus ar mākslīga bada palīdzību, tad tās mantiniece Krievija pašlaik cenšas to izdarīt ar badu un aukstumu, norādīja Ukrainas prezidents Zelenskis. Savukārt viņa biroja padomnieks Mihailo Podoļaks šajā sakarā rakstīja, ka Krievijas uzbrukumi enerģētikas infrastruktūrai ir stāsts ne tikai par apgaismojuma pazušanu. Tas ir stāsts “par pārtrauktām operācijām, atceltām dialīzēm, izslēgtiem ventilatoriem, neatbraukušu ātro palīdzību. Vai tas ietekmē fronti? Nē. Tas ir vienkārši 21. gadsimta fašisms – civilo pilsētu terors, skanot Z-propagandas aplausiem.”

Kremļa ideoloģiskais “establišments” vairākus vakarus pēc kārtas gaudās par to, cik nejēdzīga organizācija ir EP, kas Krieviju pasludināja par terorismu atbalstošu valsti. Lai šo ziņu atspēkotu, tika laisti darbā vecie labie propagandistu paņēmieni. Proti, visefektīvāk mazināt nepatīkamu patiesību ietekmi, ir diskreditēt šo patiesību teicēju, tādējādi izgaisinot jebkādu uzticību teiktajam. Tā arī šoreiz ideologi rāvās vaiga sviedros, aprakstot, cik nenozīmīga organizācija ir EP, tai neesot nekādas politiskas nozīmes, to veidojot visdažādākie dīvaiņi no bloka dalībvalstīm, EP esot tikai čaula bez satura utt.