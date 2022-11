Pētījumā noskaidrota iedzīvotāju attieksme pret faktu pārbaudes materiāliem medijos

Viena no šī žurnālistikas žanra problēmām ir tāda, ka faktu pārbaužu materiālu auditorija ne vienmēr labi sakrīt arī ar nepatieso izteikumu sākotnējo auditoriju – tie, kuri ir saskārušies ar nepatieso apgalvojumu, ne vienmēr pamana vai izlasa materiālus, kuros šis apgalvojums ir izvērtēts. Par to ir jādomā faktu pārbaudītājiem gan Latvijā, gan citās valstīs. Vēl cita problēma ir, ka faktu pārbaužu rezultāti auditoriju ne vienmēr pārliecina, kam var būt dažādi iemesli. Pētījuma rezultāti gan neliek domāt, ka Latvijā šī būtu kritiska problēma saistībā ar šo žanru.

“Ir dažādi pētījumi, kas apliecina – faktu pārbaude kā žanrs strādā. Proti, šādi skaidrojoši un atspēkojoši materiāli palīdz mazināt dezinformācijas un dažādu baumu izplatību, lai gan mazāk, nekā mēs to vēlētos. Visā pasaulē faktu pārbaudītājiem objektīvi ir ierobežotas iespējas sasniegt un pārliecināt auditoriju, kas visvairāk saskaras ar nepatiesu vai maldinošu informāciju un visvieglāk tai notic. Turklāt Latvijā šis žurnālistikas žanrs ir salīdzinoši jauns, tāpēc nepilni 40% mūsu darbu pamanījušu cilvēku nav slikts rezultāts. Aptaujas rezultāti, protams, nozīmē, ka mums un citu mediju kolēģiem vēl vairāk jādomā par jauniem formātiem un platformām, lai skaidrojoša informācija nokļūtu arī līdz tiem, kuri paši to nemeklē un kuru attieksme pret žurnālistiem bieži vien ir visai rezervēta. Tāpat nav noslēpums, ka faktu pārbaudītāji ikdienā vairāk nekā citi žurnālisti saskaras ar negatīvu un pat klaji naidīgu attieksmi. Līdz ar to ļoti iepriecina un motivē ziņa, ka 84% no tiem, kas šo žanru ir pamanījuši, uzskata to par noderīgu.”