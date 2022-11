"Getliņus" nepaplašinās, ja Rīgā aktīvāk šķiros un pārstrādās atkritumus

Sēdē izskanēja ierosinājumi radikālai noglabājamo atkritumu apjoma mazināšanai. Šķiroto atkritumu dedzināšana var samazināt noglabājamo apjomu par 90%, pauda "Getliņi EKO" valdes priekšsēdētājs Imants Stirāns. Latvijā jau darbojas uzņēmumi, kas ražo siltumu no atkritumiem, taču daļu no tur sadedzināmajiem atkritumiem ievedot no ārzemēm. Sēdes dalībnieki vienojās atkritumu izmantošanu siltuma ražošanā apspriest atsevišķā sēdē.