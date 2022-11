Limbažu novadā aptur šoferi, kurš kravas auto vada teju trīs promiļu reibumā

Uz norādīto vietu izbrauca Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas, kuras fiksēja norādīto transportlīdzekli un to apturēja. Veicot pārbaudi, tika konstatēts, ka 1966. gadā dzimušais vīrietis, vadīja transportlīdzekli, būdams 2,75 promiļu lielā alkohola reibumā.

Vīrietis tika aizturēts un nogādāts Īslaicīgās aizturēšanas vietā. Šajā gadījumā noziedzīgais nodarījums tika izdarīts ar citai personai piederošu transportlīdzekli, tādēļ no vainīgā paredzēts piedzīt šī transportlīdzekļa vērtību. Par notikušo policijā ir sākts kriminālprocess.

Valsts policija atgādina, ka ar šā gada 25. novembri stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas transportlīdzekļa vadītājam, kuram ir atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības, paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu to vadīt, ja viņa izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles vai viņš atrodas narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, kā arī ja viņš atsakās no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai asinīs vai narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes. Jāpiemin, ka iepriekš par to bija paredzēta administratīvā atbildība.