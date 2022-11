Iekļaujoša darba vide – biznesa attīstības pamats

Latvija zaudē no 278 miljoniem līdz 656 miljoniem eiro gadā. Neiecietība pret LGBT cilvēkiem nav atrauta no kopējās sabiedrības tolerances temperatūras pret dažādību, tai ir cieša sasaiste arī ar citiem dažādības vadībā nozīmīgiem jautājumiem kā dzimumu līdztiesība, atalgojuma atšķirības, sabiedrības attieksme pret citām mazaizsargātajām grupām.

Lai arī tādi globālie konsultāciju uzņēmumi kā McKinssey norāda, ka dažādībai ir arī lielāks peļņas vai biznesa attīstības potenciāls, tomēr nozīmīgākais ir tas, ka, lai nonāktu līdz tam, jāatceras, ka dažādības procesu ieviesējs ir cilvēks, kuram ir nepieciešams dzīvot un strādāt drošā vidē. Tai ir jābūt galvenajai uzņēmuma vērtībai, tā vietā, lai pirmajā vietā liktu tikai biznesa indikatorus. Šeit jāpiemin arī jau ilgstošās diskusijas par civilās savienības likuma pieņemšanu – Latvijā viendzimumu ģimenes pašlaik tiek atzītas tikai tiesas ceļā, un tām nav nekādas tiesiskas un sociālas aizsardzības. Daudzi Latvijas uzņēmumi, gan vietējie, gan starptautiska līmeņa, šo iniciatīvu ir ņēmuši savās rokās un sniedz līdzvērtīgu atbalstu kā reģistrētām, tā nereģistrētam ģimenēm, arī tām, ko valsts vēl neatzīst. Taču uzņēmumi savus darbiniekus var aizsargāt tikai tiktāl, ciktāl ir tādas iespējas. Uzņēmumi nevar aizsargāt savus darbiniekus no vardarbības uz ielas vai tiešsaistē, nevar aizsargāt no diskriminācijas, saņemot preces un pakalpojumus cituviet, nevar aizsargāt jauniešus no pazemošanas skolās vai atturēt no pašnāvībām.