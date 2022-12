Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misiju Lietuvā pārņem Polija

Misiju no Šauļu aviobāzes atbalstīs Francijas Gaisa spēki, kas uz Baltijas valstīm nosūtīs savus spēcīgākos iznīcinātājus.

Polijas Gaisa spēki, kas kopš 1.oktobra ir pastiprinājuši patrulēšanas misiju Baltijas valstu gaisa telpā, līdz 31.martam paliks Lietuvā ar četriem iznīcinātājiem F-16, no Ungārijas pārņemot misijas vadību.

Pašlaik Igaunijā misiju no gaisa spēku bāzes Emari pastiprina Beļģija, bet no Polijas Gaisa spēku bāzes Malborkā - Itālija.

NATO dalībvalstis Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa telpas patrulēšanu rotācijas kārtībā veic no 2004.gada marta, kad Baltijas valstis tika uzņemtas aliansē. Kopš 2004.gada patrulēšana notiek no Šauļu aviobāzes Lietuvā, bet kopš 2014.gada atbalsta misija tiek veikta arī no Emari bāzes Igaunijā.