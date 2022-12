Taupot ūdeni, nevajadzētu aizmirst par legionellu

Neraugoties uz to, ka ar Ministru kabineta lēmumu laika periodā no šā gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim dzīvojamās mājas pārvaldītājam ir tiesības nedaudz vai īslaicīgi samazināt karstā ūdens temperatūru, RNP, izvērtējot visus riskus un ieguvumus no temperatūras mazināšanas siltā ūdens uzsildīšanas mezglā, pieņēma lēmumu visās mājās turpināt nodrošināt ūdens uzsildīšanu siltuma mezglā līdz pat +55 grādiem, jo pie šīs temperatūras legionellas baktērijas nevairojas un ilgstošā šādas temperatūras ietekmē tās iet bojā.