Pasniegti apbalvojumi brīvprātīgajiem

Atzinība tika piešķirta arī biedrībai "Young Folks LV", kas ir jauniešu organizācija, kas sniedz iespēju jauniešiem atrast sevi un pilnveidoties dažādās jomās. No šī gada maija biedrība Rīgas starptautiskajā autoostā sniedz palīdzību tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas, bēgot no kara, ierodas Rīgā tranzītā - pēc ceļa ir noguruši, bieži bez naudas, pārtikas un ūdens. "Young Folks LV" brīvprātīgie palīdz Ukrainas civiliedzīvotājiem atrast bezmaksas naktsmītni un nopirkt biļetes nākošajam ceļa mērķim, pabaro, nodrošina ar apģērbu, apaviem u.tml. Līdzekļi palīdzības sniegšanai tiek iegūti no ziedojumiem. Biedrība Spīķeros ir atklājusi labdarības punktu, kas dod iespēju bēgļiem saņemt siltas drēbes un apavus bez maksas.