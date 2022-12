Raidījums: Notiesātais Truksnis Jūrmalas domē tiek pie padomnieka amata; LZP ar izslēgšanu vairs nesteidzas

Truksnis “de facto” stāsta, ka arī neplāno izstāties no LZP:

Jau sprieduma spēkā stāšanās vakarā Jūrmalas domes mājaslapā tika izplatīts nu jau bijušā deputāta Trukšņa viedoklis – gan par to, ka viņš kategoriski nepiekrīt lēmumam, gan par to, ka strādās kā padomnieks, gan par to, ka Jūrmalas dome iesāktos darbus turpināšot Trukšņa komanda vicemēru Ritas Sproģes un Jāņa Lediņa vadībā. Jūrmalas domes mājaslapa tika izmantota arī, lai izplatītu Trukšņa solījumu noteikti piedalīties nākamajās pašvaldību vēlēšanās.