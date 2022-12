Ja karaliene varētu izvēlēties sev nākamo auto. Range Rover Sport dāmas acīm

Pabūt diennakti kopā ar jaunāko karaliskās ģimenes atzīto auto saimes “atvasi” un iepazīt to tuvāk – tas bija piedāvājums, no kura man kā britu karaļnama hronistei ir pat nepiedienīgi atteikties! Turklāt, sekojot līdzi Lielbritānijas karalienes Elizabetes II gaitām, ir bieži nācies “Range Rover” majestātiskumu skatīt tikai no ārpuses – cik tas eleganti paslīd garām, kad karaliene pamāj tautai. Nu ko, tagad man un manam uzticamajam korgijam Floki bija iespēja šī britu karaļnama atzītā automobiļa nosacīti sportisko paveidu aplūkot, sajust un novērtēt kā pienākas. Starp citu, galmā runājot, ka trešās paaudzes modelis ir vēlamākais, progresīvākais un dinamiski spējīgākais! Nu skatīsim, kas šim džentlmenim aiz ādas.