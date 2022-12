Meņģelsonei būs nepieciešams dzelžains premjera un finanšu ministra atbalsts, norāda Smiltēns

Šodien notikušajā AS ministru amata kandidātu paziņošanas pasākumā viens no "Apvienotā saraksta" (AS) līderiem, Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars norādīja, ka par kandidātiem ir informējuši Kariņu un no premjera esot saņēmuši labus ceļa vārdus.