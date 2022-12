Mediji un Savickis izvērtē iespēju vērsties policijā par viltus ziņām par Savicka nāvi

Virkne Latvijas mediji saņēma preses relīzi par to, ka Savickis esot miris. Izplatītā preses relīze saturēja gan Savicka dzīvesgājuma aprakstu, gan panākumus, gan arī bēru datumu un vietu. Preses relīze, kas it kā nosūtīta no uzņēmuma, gan tika izsūtīta no e-pasta, kas bāzēts nevis uzņēmuma e-pastu sistēmā, bet gan "Google" e-pastu servisā "Gmail".