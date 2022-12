Saeimas deputāti paliek bez privilēģijas "rezervēt" Dziesmu svētku biļetes

Saeimas deputāti ir izņemti no to personu loka, kuriem iepriekšējā rezervācijā būs iespēja iegādāties Dziesmu svētku biļetes, šādu informāciju no Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) saņēmis kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA).