Kā jārīkojas šoferim, ja ceļazīme ir apsnigusi un nav redzama?

Latvijā par ceļazīmju attīrīšanu ir atbildīgs ceļu uzturētājs, tiesa, intensīvas snigšanas gadījumā to ir grūti nodrošināt.

Kā liecina Ministru kabineta noteikumi, satiksmes organizācijas līdzekļu attīrīšana no pielipušā sniega pastāvīgos laikapstākļos, ja ceļa zīmju simboli nav skaidri saskatāmi, jāveic atkarībā no ceļu uzturēšanas klases: A klases ceļiem tās 24 stundas, B, C, D klases ceļiem tās ir 72 stundas, bet E klases ceļiem - 96 stundas.