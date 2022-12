Budžeta ieteikumi Ziemassvētku galda dekorēšanai

Svētku maltītes ieturēšana ģimenes lokā ir viena no iemīļotākajām Ziemassvētku tradīcijām Latvijā, liecina aptaujas dati. Tomēr daudzi no mums tik ļoti aizraujas ar dažādu ēdienu gatavošanu, ka pavisam aizmirst par galda dekorēšanu. Svētku laikā galda rota ir tikpat svarīga kā Ziemassvētku eglīte un, pieliekot pavisam nedaudz pūļu, var panākt lielisku iespaidu. Interjera dizainere dalās ieteikumos, kā to paveikt, neizdodot pārlieku daudz līdzekļu.