Kāds dators nepieciešams mācībām?

Mācībās izmantot tikai grāmatas un burtnīcas šodien ir laikmetam tikpat neatbilstoši kā apgūt zāles pļaušanu ar izkapti. Tehnoloģiju attīstība ir radījusi iespēju mācību procesu padarīt efektīvāku un aizraujošāku, turklāt vienlaikus tiek apgūtas šodien ārkārtīgi nepieciešamās digitālās prasmes. To sapratuši vai vismaz sāk aptvert vairums ar izglītības nozari saistītie, tādēļ skolas un kvalifikācijas celšanas kursu pasniedzēju mācību klases bez datoriem nav iedomājamas. Tomēr par to, kādiem datoriem jābūt šajās klasēs, domas joprojām dalās, un to uzskatāmi parāda ļoti atšķirīgās audzēkņiem pieejamās ierīces.