"Twitter" bloķē kontus vairākiem žurnālistiem, kuri rakstījusi par Masku

Daži no šiem žurnālistiem bija tvītojuši par to, ka "Twitter" slēdza kontu @ElonJet, kas bija publicējis ziņas par Maska privātās lidmašīnas atrašanās vietu reālajā laikā, un tvītojuši par šī konta versijām, kas izveidotas citos sociālajos tīklos.

Starp žurnālistiem, kuru konti tika apturēti, bija reportieri no telekanāla CNN un laikrakstiem "The New York Times" un "The Washington Post", kā arī neatkarīgi žurnālisti.