Seksa pakalpojuma sniedzējas pēc 50 ir pieprasītas! Reāli cilvēkstāsti

Portāls "Vice" tikās ar vairākām seksa pakalpojumu sniedzējām vecumā no 50 līdz 60 gadiem. Dāmas nāk no visām dzīves jomām — viņu vidū ir bijusī meksikāņu kinozvaigzne, kādreizējā kristiešu misionāre, bijusī jūras kājniece, tālsatiksmes šofere… Daudzas no sievietēm darbu seksa industrijā izmanto kā papildu ienākumu avotu pēc aiziešanas pensijā – līdzīgi kā daudzas vecmāmiņas piepelnās adot, pieskatot bērnus vai strādājot pusslodzi lielveikalā. Iemesli, kādēļ sievietes gados pievērsušās darbam seksa industrijā, ir dažādi. Taču vienojošais ir tas, ka šis darbs viņām sniedz gandarījumu un iespēju sevi apliecināt.