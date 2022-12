Ņem vērā! Sniega tīrīšanas laikā vairākās ielās Rīgā aizliegs automašīnu stāvēšanu

Otrdien, 20.decembrī, tiks uzstādīti informatīvos plakāti ar lūgumu nenovietot automašīnas stāvēšanai Mežciemā - Malienas ielā no Veldres ielas līdz Hipokrāta ielai, Ķengaragā - Lokomotīves ielā no Bultu ielas līdz Ikšķiles ielai, un Āgenskalnā - Pilsoņu ielā no Tukuma ielas līdz Liepājas ielai.