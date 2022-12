Putins ar Lukašenko apsprieduši divpusējo attiecību jautājumus drošības, aizsardzības un ekonomikas jomās

Putins arī pavēstīja, ka Krievija un Baltkrievija kopīgi un efektīvi pretojas sankcijām un koordinē soļus, lai mazinātu to ietekmi uz abu valstu ekonomiku.

"Kopā mēs pretojamies nedraudzīgo valstu sankciju spiedienam, mēģinājumiem izolēt Krieviju un Baltkrieviju no globālajiem tirgiem, koordinējam pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu nelegālo ierobežojošo pasākumu ietekmi uz mūsu valstu ekonomiku.

Jāteic, ka mēs to darām diezgan pārliecinoši un efektīvi," paziņoja Putins.

Ukrainas armijas virspavēlnieks Valērijs Zalužnijs pagājušajā nedēļā intervijā izdevumam "The Economist" izteicās, ka Krievija gatavo apmēram 200 000 jaunu karavīru lielam uzbrukumam, kas varētu nākt no austrumiem, dienvidiem vai pat no Baltkrievijas jau janvārī, bet, visticamāk, pavasarī.