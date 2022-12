Krievijas ģenerālis un Valsts domes deputāts Andrejs Guruļevs pauda, ka viena no galvenajām Ukrainas kara uzkurinātajām esot Londona, līdz ar to šīs valsts militārā infrastruktūra ir leģitīms Krievijas raķešu triecienu mērķis. Uz jautājumu, vai viņš tiešām aicina veikt raķešu triecienus pa Londonu, Guruļevs braši attrauca: ja ukraiņi var mūs apšaudīt ar britu ieročiem, kādēļ mēs nevarētu apšaudīt viņus. Savukārt propagandists Solovjovs ieslīga pārdomās par to, ka Vācija, Francija un Lielbritānija, palīdzot Ukrainai, ir teju noplicinājušas savu ieroču krājumus, tādēļ tās esot vājas un līdz ar to ļoti piemērots mērķis Krievijas raķešu triecieniem.