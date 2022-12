KP: Arī eglīšu tirgotājiem ir jāievēro Negodīgās tirdzniecības prakses aizlieguma likums

Ņemot vērā, ka Eiropas Savienības (ES) regulējumā eglītes podiņos ir uzskaitītas kategorijā pie "Veģetējoši koki un citi augi; sīpoli, saknes un līdzīgas augu daļas; griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi", negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma piemērošanas kontekstā eglītes podiņos ir vērtējamas kā lauksaimniecības produkti. Līdz ar to audzētājs jeb ražotājs ir lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātājs un tiek aizsargāts no negodīgas tirdzniecības prakses veidiem no tā audzēto produktu tirgotājiem.