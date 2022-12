"Eco Baltia" piedāvā bez maksas utilizēt Ziemassvētku eglītes

Savukārt "Eco Baltia vide" šķirošanas punktos Mārupes novadā iedzīvotāju atnestās eglītes bez maksas tiks pieņemtas 2023.gada sākumā, tostarp Tīrainē 7.janvārī no plkst.10 līdz 14 un 9.janvārī no plkst.15 līdz 19, kā arī Piņķos 8.janvārī no plkst.10 līdz 14 un 10.janvāri no plkst.15 līdz 19.