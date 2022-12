Atgādinot par ugunsdrošību, Siguldā būs izdekorētu ugunsdzēsēju mašīnu brauciens

Brauciens sāksies no Turaidas puses Raiņa ielā plkst.19 un noslēgsies Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā ap plkst.20, kur brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības uzkavēsies līdz plkst.20.30.

Rotājot māju Ziemassvētku un Jaunā gada svinībām, daudzi izmanto elektriskos rotājumus, tomēr jāatceras, ka arī to nepareiza lietošana var izraisīt ugunsgrēku. Ja svētku dekorācijām, piemēram, Ziemassvētku egles vai mājas rotāšanai izvēlas elektriskos rotājumus, ugunsdzēsēji aicina pirms to lietošanas rūpīgi izlasīt instrukciju un precīzi ievērot to.