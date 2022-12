Jāapēd visi zirņi, nedrīkst laizīt pirkstus, 12 ēdieni. Ko par to saka eksperti?

Svētku našķus un desertu izvēlieties sev to gardāko - vienu un ar labām sastāvdaļām. Ieteicams gatavot to mājās no labas kvalitātes izejvielām. Labāk apēst vienu un labu ēdienu, nevis daudz zemas kvalitātes un rūpnieciski gatavotus. Smilšu, rauga, biskvīta mīklu var pagatavot mājās - tas būs vienkārši, turklāt arī lētāk. Ja tomēr našķus iegādājaties veikalā, lasiet un izvērtējiet to sastāvu!