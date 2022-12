Policija Liepājā aptur piedzērušos BMW šoferi un konstatē virkni pārkāpumu

BMW vadītājs iegriezās daudzdzīvokļu nama sētā, kur apstājās uz izkāpa no automašīnas, dodoties prom, taču likumsargi viņu aizturēja. Ņemot vērā to, ka vīrietis pēc transportlīdzekļa apturēšanas, nebija nodrošinājis to pret izkustēšanos, tas uzripoja Valsts policijas dienesta transportlīdzeklim.