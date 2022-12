Tiesa atkārtoti izvērtēs netipisko gadījumu par trokšņu mazināšanu

Tā kā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorija aptver divas pašvaldības, kuras turklāt izveidojušas kopīgu iestādi šīs teritorijas pārvaldīšanai, tad no abām pašvaldībām bija sagaidāma integrēta pieeja un mērķtiecīga savstarpējo interešu saskaņošana nolūkā nodrošināt to teritorijas attīstības prioritāti, kuras dēļ abu pašvaldību teritoriju daļas ir iekļautas Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā. Lai nodrošinātu teritorijas ilgtspējīgu attīstību, pašvaldībām teritorijas plānošanā bija jāņem vērā plašs apstākļu kopums, tostarp jāievēro, kāda ir pieguļošo pašvaldību teritoriju attīstība.

AT piekrita pieteicējam, ka tiesa - atzīstot, ka pašvaldība ir pieļāvusi plānošanas kļūdu, pieļaujot, ka teritorijā, attiecībā uz kuru nav jāievēro trokšņa robežlielumi, atrodas dzīvojamā māja - nav pievērsusies vērtējumam, kurā brīdī no teritorijas plānojuma izrietošās apbūves tiesības un to likumīgo izmantošanu ir uzsākusi katra no konkrētajā situācijā nonākušajām privātpersonām.